Camping i Vejen

Der er nu ikke noget så skønt som en campingferie på dine helt egne præmisser. Pak bilen, tag familien med, kør derudad og fint et lækkert sted at campere. Men hvor skal det så lige være? Vejen er en spændende by fyldt med muligheder. Derfor har Vejen naturligvis også en hyggelig og rolig campingplads, hvor I kan opholde Jer, mens I både nyder vejret og Vejens muligheder. Vejen Hytter og Camping er en intim og skøn campingplads med 8 hytter, 3 campinghytter, 6 campingpladser og 3 teltpladser. Med andre ord; I undgår en overfyldt campingplads, hvor I ikke kan se skoven for bare træer! Alle vores hytter har trådløst internet, eget køkken og toilet samt TV. På den måde er det let for Jer at bibeholde nogle af dagligdagens gode rutiner, mens I slapper helt og aldeles af – eller får én på opleveren. I vores 8 hytter er der i hver og én plads til 7 personer.

Planlæg Jeres ferie til mindste detalje og vælg overnatning hos Vejen Camping – det er en både billig og god løsning! I kan også vælge en helt impulsiv ferie, hvor I tager hver dag, som den kommer. Valget er Jeres!

God ferie!

