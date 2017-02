Den ultimative shoppingtur…

…Har du mulighed for at få i Vejen! I Vejen kan vi bryste os af at have et utroligt stort udvalg af butikker, som forhandler varer for enhver smag. Vi har alle de gængse kædebutikker – og vi har sjove specialforretninger, som måske rummer lige præcis, det som du leder efter.

Mangler du lidt lækre skønhedsprodukter til at forkæle dig selv med? Så vil du i Matas finde lige det, du er ude efter!

Er det herretøj, jagten skal sættes ind efter? Så kan Din Tøjmand og Tøjeksperten tilbyde dig et væld af forskellige mærker til både yngre og de mere modne herrer.

Skulle du blive sulten undervejs, så har vi også løsningen på det! Vi har et væld af cafeer og restauranter, som hver og en kan tilbyde dig et lækkert, gastronomisk afbræk på turen.

Er du til en skøn sandwich – eller måske noget lækker, italiensk is? Så aflæg et besøg på Café Orangeriet.

Er du mere til et lækkert herremåltid? Så kig hos Restaurant Bedre Byggeskik, som virkelig er en gastronomisk perle!

I de forrige indlæg kan du få et overblik over de mange attraktioner og oplevelser, der er at hente i Vejen. Skulle du ønske at give dig selv en spændende ferie i en af Danmarks hyggeligste byer – men mangler midlerne – så er der hjælp at hente hos Ferratum med et nemt mobillån, der kan give dig de muligheder, du ønsker. Så kan der blive råd til både hotel, oplevelser og shopping!

Vi ses!

