Et historisk indblik

I Vejen er der rig mulighed for at få en fornemmelse af historiens, spændende vingesus. Byen byder på flere seværdigheder og steder, som kan give et godt indblik ind i en tid, der var engang. Her kommer en top 3 over historiske steder, der er must see på din tur:

1. Museet på Sønderskov

Denne smukke, middelalderlige herregård er både smuk udenpå – men så sandelig også indeni. Museet tilbyder en bredt favnende, kulturhistorisk udstilling, som kan give et indblik i både dagliglivet og kulturen, da der var dagligdags gang på herregården.

2. Wellings landsbysamfund

Alle kan få noget ud af denne smukke, lille landsby i ministørrelse. Det er en perle, der omhyggeligt illustrerer, hvordan livet udspandt sig før i tiden. Tag ungerne med – de vil elske det!

3. Hygum Hjemstavnsgård

Ligesom Wellings landsbysamfundgiver Hygum Hjemstavnsgård et bredt indblik i det daglige liv i “gamle dage”. Nærmere betegnet omkring år 1900. Museet er et frilandsmuseum, og det vil uden tvivl være et hit hos ungerne, da et stort hold af frivillige illustrerer de gamle aktiviteter levende, og der er ligeledes workshops at deltage i. Det er en oplevelse ud over det sædvanlige!

