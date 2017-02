Hjemmeside udvikling – Hvad er vigtigt?

Der er mange ting, man bør være opmærksom på, når det kommer til hjemmeside udvikling. Hvad end, du har erfaring med opbyggelse af hjemmesider; om du føler for selv at kaste dig ud i projektet, eller du er helt grøn på dette område, og gerne vil have et godt bureau med erfaring til at hjælpe dig, er der nogle ting, som man altid bør prioritere. En af de større fejl, som man tit ser hos iværksættere, der går i luften med deres hjemmeside for første gang, er, at der er tænkt alt for meget på design, vilde billeder, sjove features, pop-up vinduer med mere, fremfor at have fyldestgørende tekster og beskrivelser, som netop er det, der burde fange læserens opmærksomhed. Hvis din tekst ikke er skrevet med omtanke, kan det virke som en ”hurtig” løsning, i stedet for en professionel tilgang til dine læsere. Selvfølgelig er det vigtigt at fange kundens opmærksomhed ved et lækkert brugervenligt design, men dette kan bestemt også blive for meget. Før du overhovedet begynder at beskæftige dig med design og features, er det vigtigt, at du har en klar ide om, hvem din hjemmeside skal henvende dig til, hvad den skal kunne, samt hvad du vil sige med den. Så snart dette er på plads, kan du begynde at lege lidt med ideen om hvilket tema, som skal være gennemgående for lige netop din drømme-hjemmeside. En god metode til at skaffe din læsers opmærksomhed er at have tiltrækkende overskrifter. Dette er noget af det første, som din læser falder over, inden de klikker sig ind på din hjemmeside. Dine overskrifter skal tale direkte til personen på den anden side af skærmen, og derved skabe en nysgerrighed, samt lyst til at se mere. Sid derfor og leg lidt med ordene, inden du opdaterer din hjemmeside med nyheder, så det bliver sjovere, godt beskrevet og samtidig får din læser til at bide på. Hjemmeside udvikling er alfa-omega!

(Visited 51 times, 1 visits today)