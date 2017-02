Hvad kan du lave tæt på Vejen?

Hvis en tur til Vejen ikke er nok for dig, så overvej en dagtur til nogle af de byer der ligger helt tæt på! Det kræver en køretur i bil eller at du god til at finde rundt med offentlig transport, men det kan altid arrangeres på den ene eller anden måde, jo.

Esbjerg – noget som vil give ro i sindet og er en virkelig unik oplevelse er at tage ud til havet og besøge den storartede skulptur Mennesket ved Havet. De gigantiske, hvide statuer sidder på lige række, ranke i ryggen og indgyder på en eller anden måde respekt for både dem og naturen omkring dig. Oprindeligt var de lokale meget imod opførelsen, men det kan jeg ikke forstår når man ser hvor flot det egentlig er. Billund – du gættede det, Legoland Billund er selvfølgelig på listen. Men det er ikke det eneste du kan lave i Billund. Du kan også besøge Billund Skulpturpark. Kolding – Her kan anbefales Kolding Miniby for de historieinteresserede, og down-town er selvfølgelig heller ikke helt værst for de shopping-interesserede! Er du ude efter noget mere naturtro og roligt, kan du besøge Marielundssøen eller du kan komme tæt på dyr og planter og Geografisk Have, selvom det er en lidt lang gåtur 🙂

