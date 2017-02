Mød mine katte!

Skal jeg være helt ærlig, så sker der ikke så meget her i Vejen for tiden. Det er januar og vi har haft ligeså meget sne og kulde og mørke nætter som alle jer andre. Derfor har jeg ikke haft så meget at skrive om. Jeg tænkte at det kunne være en god chance for at introducere dig til nogle små damer, som jeg holder meget af og som betyder meget i mit liv.

Det er nemlig mine to katte, Buffer og Dahlia. Jeg har ikke nogen billeder af mine egne små, men vil sætte nogle billeder ind af deres race så du kan få en idé om hvordan de ser ud!

Den første du skal møde er Buffer, som er en Scottish Fold kat. Buffer er 3 år gammel og meget energisk. Hun har stålgrå pels og grønne øjne, så ikke ligesom på billedet herunder, og så har hun de karakteristiske foldede ører. En af mine venner havde købt en scottish fold killing og da jeg mødte den, vidste jeg at det også var katten for mig, så jeg købte en fra samme kuld. Hun elsker at lege, at spise og jage fluer i stuen.

Min anden kat er Dahlia, og hun er en ægte sofa-kartoffel. Du finder hende i ethvert solbelyst sted, og hun ligger tit det samme sted når jeg tager på arbejde om morgenen og kommer hjem og aftenen. Hun er den der altid kommer hen og vil nusses, men mest af mig. Fremmede er hun ikke vild med. Hun er en stor, blød og langhåret ragdoll kat som er 2 år gammel. Buffer er hendes bedste ven, og hun kan godt lide at tage en lur med sin “søster”, selvom Buffer tit render sin vej efter noget tid.

