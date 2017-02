Hvis en tur til Vejen ikke er nok for dig, så overvej en dagtur til nogle af de byer der ligger helt tæt på! Det kræver en køretur i bil eller at du god til at finde rundt med offentlig transport, men det kan altid arrangeres på den ene eller anden måde, jo.

Ligesom Wellings landsbysamfundgiver Hygum Hjemstavnsgård et bredt indblik i det daglige liv i “gamle dage”. Nærmere betegnet omkring år 1900. Museet er et frilandsmuseum, og det vil uden tvivl være et hit hos ungerne, da et stort hold af frivillige illustrerer de gamle aktiviteter levende, og der er ligeledes workshops at deltage i. Det er en oplevelse ud over det sædvanlige!

I Vejen er der rig mulighed for at få en fornemmelse af historiens, spændende vingesus. Byen byder på flere seværdigheder og steder, som kan give et godt indblik ind i en tid, der var engang. Her kommer en top 3 over historiske steder, der er must see på din tur:

Vejen Kommune gør en stor indsats for at Vejen skal være et attraktivt sted både at bo og at besøge som turist. Der bliver arbejdet på nye byggeprojekter løbende. For eksempel skal der opføres et 8 etagers højhus ved Alfa. Det er meningen at bygningen skal bygningen skal rumme både butikker, restauranter, beboelse og så videre, så den kan danne ramme om et rigt byliv.

Men det er ikke kun forretningslivet, der blomstrer i Vejen. Der er nemlig planlagt et helt nyt søbad i Vejen lige ved Jels roklub. Det er meningen at søbadet skal være et behageligt og rekreativt rum til alle, der gerne vil benytte det. I år bliver der dette forår ydermere påbegyndt salg af grunde, der skal fungere som naturarealer, der vil sikre et rigt og varieret dyre – og planteliv i og omkring Vejen. Det står nemlig højt på den politiske dagsorden at gøre Vejen til en grøn kommune. Derfor bliver der lagt stor vægt på at skabe smukke grønne områder. Gesten bypark er et af disse smukke områder i kommunen.

Hvis man er turist og gerne vil finde et sted at overnatte i Vejen, kan man med fordel besøge et af disse hoteller: Hotel Skibelund Krat, Hotel Rødding, Centralhotellet i Holsted, Hovborg Kro og Kursuscenter, Sportshotel Vejen og der er mange flere muligheder endnu. Der findes også en mængde campingpladser, vandrehjem, B&B’s, feriehuse og den slags. Spørgsmålet er bare, hvad der appellerer mest til en.

Alt efter, hvad man finder interessant har Vejen mange forskellige begivenheder at byde på. Er man interesseret i vikinger og vikingetiden, kan man opleve det årlige Vikingespil i Jels, besøge vikingemarkedet eller tage et kig på de mange smukke runesten i området. Eller man kan tage en cykeltur omkring smukke Hovborg.

I 2015 er der nok af begivenheder og arrangementer at tage fat på. Der er for eksempel Brørup marked, hvor man kan gå rundt mellem de mange boder og købe lige hvad hjertet begærer. Den 16. Maj 2015 er der børnedyrskue ved Hygum Hjemstavnsgård og i August er der høstdage samme sted. Man kan også blive lystfisker for en dag eller man kan kigge på veteranbiler. I efterårsferien er der pandekagebagning i Enghave og ved juletid er der julestue på Wellings.