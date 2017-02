I sommerens nyheder fra Vejen, kunne vi høre, at Vejen blev erklæret den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Dansk Byggeri offentliggjorde i juni listen over landets mest erhvervsvenlige kommuner ud fra 28 forskellige nøgletal og parametre, og her blev Vejen kommune vinderen. Det må siges at være noget af et skulderklap til det arbejde, man har gjort i kommunen, for at få virksomheder til at udvikle sig og trives. Der er en rigtig god forbindelse mellem arbejdspladserne og kommunen. Sagsbehandlerne er altid parate til at hjælpe virksomhederne med at trives. Hvis kommunen er nødt til at give et afslag til virksomhederne, spørger de alligevel om, der er noget andet, de kan gøre. Dette har stor betydning for Vejen, der dermed kan tiltrække både arbejdspladsen samt tilflyttere. Førstepladsen til Vejen kommune skyldes blandt andet, at arbejdspladserne ikke betaler dæknings afgift, at kommunen holder årlige dialogmøder med de lokale arbejdspladser, og at genbrugspladsen holder åben, så det passer ind i virksomhedens arbejdsrytme. Du kan også finde de nyeste lokalnyheder på Jyske Vestkysten, hvis du er interesseret i flere nyheder fra Vejen.

(Visited 37 times, 1 visits today)