Selvom jeg generelt mest er interesseret i hvad der sker i Vejen og nærområdet, så er der da visse ting der ikke kan gå ens næse forbi, når det kommer til internationale begivenheder. At de i USA nu har Trump som de konservatives kandidat til præsidentvalget, er en af den slags ting. Det kommer uden tvivl til at påvirke hele verden, hvis Trump skulle gå fra nuværende præsidentkandidat til præsident. Ja, det kunne selv påvirke lille Vejen! Selvom jeg egentlig helst vil ignorere alle den slags store ting rundt i verden, da det for det meste ikke påvirker os alt for meget i vores lille samfunds dagligdag, så må jeg tilstå at Trump er svær at ignorere. Ikke mindst fordi kan konstant er i medierne. Det er måske ikke nogen overraskelse at vi ser Trump som de konservatives kandidat, når man ser på den måde han holder sine taler på. Det er ikke fordi jeg ved meget om retorik, men jeg ved da at manden taler et noget mere simpelt sprog, end de fleste andre kandidater har gjort. Måske jeg skal skrive om Trump som præsident om et halvt års tid. Hvem ved?

